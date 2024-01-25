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Фейеноорд оборвал две фантастические серии ПСВ

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Роттердамский клуб обыграл ПСВ в кубке

Фейеноорд оборвал две фантастические серии ПСВ

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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Вчера, 24 января, роттердамский "Фейеноорд" обыграл ПСВ из Эйндховена со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Единственный гол на 31-й минуте игры забил полузащитник Квинтен Тимбер.

Таким образом, оборвались сразу две беспроигрышные серии ПСВ. В Кубке Нидерландов клуб из Эйндховена одержал победы в 11 предыдущих матчах, по ходу этой серии красно-белые дважды завоевывали трофей. Во всех турнирах ПСВ не проигрывал на протяжении 20 последних матчей, одержав на этом отрезке 16 побед и четыре раза сыграв вничью.

Эйндховенцы возглавляют турнирную таблицу Эредивизии, набрав 52 очка в 18 матчах и потеряв от начала чемпионата только два очка. Ближайшим преследователем ПСВ является "Фейеноорд", который отстает на 10 очков.

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ПСВ (Эйндховен) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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