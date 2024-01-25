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МЮ отказался от подписания контракта с Бензема

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Всему виной финансы

МЮ отказался от подписания контракта с Бензема

фото из свободных источников

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи трансфера нападающего "Аль-Иттихаду" Карима Бензема.

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Как сообщает Sky Sports, причиной такого решения стала заработная плата обладателя Золотого мяча 2022 года, что составляет 86 миллионов фунтов стерлингов в год. Поэтому клуб опасается нарушить правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что недавно Бензема опоздал на тренировочный сбор своего клуба на 17 дней, после чего его отстранили от командных занятий. После этого сообщалось о желании французапокинуть Аль-Иттихад, но вскоре сам игрок эти заявления отверг.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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