МЮ отказался от подписания контракта с Бензема
Всему виной финансы
фото из свободных источников
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи трансфера нападающего "Аль-Иттихаду" Карима Бензема.
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Как сообщает Sky Sports, причиной такого решения стала заработная плата обладателя Золотого мяча 2022 года, что составляет 86 миллионов фунтов стерлингов в год. Поэтому клуб опасается нарушить правила финансового фэйр-плей.
Напомним, что недавно Бензема опоздал на тренировочный сбор своего клуба на 17 дней, после чего его отстранили от командных занятий. После этого сообщалось о желании французапокинуть Аль-Иттихад, но вскоре сам игрок эти заявления отверг.
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