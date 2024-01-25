Аль-Иттифак лидирует в гонке за трансфер бывшего хавбека Реала - Инсайдер
Альваро Медрана близок к переходу в Аль-Иттифак
transfermarkt
"Аль-Иттифак" близок к трансферу полузащитника "Аль-Таавуна" Альваро Медрана.
По информации Фабрицио Романо, сделка находится на завершающем этапе. Если ничего кардинального не произойдет, вскоре о переходе 29-летнего игрока будет объявлено официально.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Более трех клубов Саудовской Аравии хотят осуществить трансфер Медрана, но пока "Аль-Иттифак" лидирует в гонке.
Альваро в этом сезоне Про-лиги сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 9 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ
- Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн