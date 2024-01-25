Аль-Иттифак лидирует в гонке за трансфер бывшего хавбека Реала - Инсайдер

"Аль-Иттифак" близок к трансферу полузащитника "Аль-Таавуна" Альваро Медрана.

По информации Фабрицио Романо, сделка находится на завершающем этапе. Если ничего кардинального не произойдет, вскоре о переходе 29-летнего игрока будет объявлено официально.

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Более трех клубов Саудовской Аравии хотят осуществить трансфер Медрана, но пока "Аль-Иттифак" лидирует в гонке.

Альваро в этом сезоне Про-лиги сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 9 ассистов.