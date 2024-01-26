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Определились стартовые пятерки Матча всех звёзд НБА

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Леброн и Йокич — капитаны

Определились стартовые пятерки Матча всех звёзд НБА

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила об итогах голосования среди болельщиков, игроков и представителей СМИ для определения стартовых пятёрок Матча всех звёзд — 2023/2024.

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).

На Западе с первых минут встречи выйдут Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Кевин Дюрант ("Финикс Санз"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") и Лука Дончич ("Даллас Маверикс"). На Востоке – Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Тайриз Халибёртон ("Индиана Пэйсерс") и Дэмьен Лиллард ("Милуоки Бакс").

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