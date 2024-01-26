Зидан отказался возглавить африканскую сборную

Легенда французского футбола Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить сборную Алжира. После того как Джамель Бельмади ушел в отставку из-за вылета команды из группового этапа КАН.

По информацию издания L'Equipe, 51-летний француз был рад, проявленному интересу к нему, но в конце концов отказался вернуться к тренерской деятельности.

Зидан является свободным агентом с 2021 года, когда ушел в отставку из мадридского "Реала".