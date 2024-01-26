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Зидан отказался возглавить африканскую сборную

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Зинедин не захотел вернуться к тренерской деятельности

Зидан отказался возглавить африканскую сборную

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Легенда французского футбола Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить сборную Алжира. После того как Джамель Бельмади ушел в отставку из-за вылета команды из группового этапа КАН.

По информацию издания L'Equipe, 51-летний француз был рад, проявленному интересу к нему, но в конце концов отказался вернуться к тренерской деятельности.

Зидан является свободным агентом с 2021 года, когда ушел в отставку из мадридского "Реала".

Читайте такжеТренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН

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Алжир Зинедин Зидан
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1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
26.01.2024 в 22:48
Красава!!!!Зидан...и до Алжира только корнями...А вот Алжир...Как и цыгане наши, не лучше...
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1
0
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Комментарии 1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
26.01.2024 в 22:48
Красава!!!!Зидан...и до Алжира только корнями...А вот Алжир...Как и цыгане наши, не лучше...
Ответить
1
0

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