Зидан отказался возглавить африканскую сборную
Зинедин не захотел вернуться к тренерской деятельности
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Легенда французского футбола Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить сборную Алжира. После того как Джамель Бельмади ушел в отставку из-за вылета команды из группового этапа КАН.
По информацию издания L'Equipe, 51-летний француз был рад, проявленному интересу к нему, но в конце концов отказался вернуться к тренерской деятельности.
Зидан является свободным агентом с 2021 года, когда ушел в отставку из мадридского "Реала".
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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Romantíco777 (Alicante)
26.01.2024 в 22:48
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