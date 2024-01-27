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Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится

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Экс-защитник Шахтера похвалил команду за прогресс в такое сложное время

Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится

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Бывший защитник "Шахтера" Мариуш Левандовски посетил спарринг "Шахтера" против "Леха" (1:3) и поделился комментариями относительно игры своего бывшего клуба.

"У Шахтера большие шансы в Лиге Европы. Они продемонстрировали в Лиге чемпионов, что могут играть на равных с Реалом, другими командами, которые перед ними были. Чем этот Шахтер отличается от Шахтера, в котором в свое время играл я? У нас было очень много иностранцев. Понятно, какая ситуация сейчас в стране, многие просто не хотели оставаться со своими семьями, уехали в другие клубы. Но я могу сказать одно: то, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится. В такой сложный момент они могут показывать силу и играть в футбол, давать радость болельщикам, всем людям, которые воюют за Украину", — приводит слова Левандовски пресс-служба "Шахтера".

Напомним, Мариуш Левандовски играл за "Шахтер" с 2001 по 2010 год, сейчас Левандовски главный тренер польского "Термалика".

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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