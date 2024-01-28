  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Меняет амплуа. Луческу может стать футбольным инвестором

Общие новости

Уже составляет планы с румынским миллиардером

Меняет амплуа. Луческу может стать футбольным инвестором

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу может стать футбольным инвестором, сообщает Orange Sport.

Читайте такжеЛуческу: Если будет позволять здоровье, летом снова увидите меня в тренерском кресле

Как говорится в источнике, румынский миллиардер Ион Цириак признался, что говорил с Мирчей Луческу об инвестициях в бухарестское "Динамо".

"Нас обоих интересовала эволюция румынского футбола. Мы снова пытаемся выяснить, почему... Талант тот же, ничего не получилось. Мы созданы для того, чтобы заниматься спортом", – приводит слова Луческу Orange Sport.

Напомним, в ноябре прошлого года Мирча Луческу покинул "Динамо Киев".

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2024. Украина – восьмая в одиночной смешанной эстафете, победила Швеция
yellow-arrow
Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
yellow-arrow
Президент УЕФА: Не думаю, что у Саудовцев хороший подход
Мирча Луческу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Orange Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
28.01.2024 в 14:33
А без Луческу у румынского миллиардера денег не хватает ?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.01.2024 в 14:33
А без Луческу у румынского миллиардера денег не хватает ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости