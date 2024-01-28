Меняет амплуа. Луческу может стать футбольным инвестором
Уже составляет планы с румынским миллиардером
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу может стать футбольным инвестором, сообщает Orange Sport.
Как говорится в источнике, румынский миллиардер Ион Цириак признался, что говорил с Мирчей Луческу об инвестициях в бухарестское "Динамо".
"Нас обоих интересовала эволюция румынского футбола. Мы снова пытаемся выяснить, почему... Талант тот же, ничего не получилось. Мы созданы для того, чтобы заниматься спортом", – приводит слова Луческу Orange Sport.
Напомним, в ноябре прошлого года Мирча Луческу покинул "Динамо Киев".
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Источник:Orange Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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oleg.m.3972 (Харьков)
28.01.2024 в 14:33
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