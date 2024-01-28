Меняет амплуа. Луческу может стать футбольным инвестором

Бывший главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу может стать футбольным инвестором, сообщает Orange Sport.

Как говорится в источнике, румынский миллиардер Ион Цириак признался, что говорил с Мирчей Луческу об инвестициях в бухарестское "Динамо".

"Нас обоих интересовала эволюция румынского футбола. Мы снова пытаемся выяснить, почему... Талант тот же, ничего не получилось. Мы созданы для того, чтобы заниматься спортом", – приводит слова Луческу Orange Sport.

Напомним, в ноябре прошлого года Мирча Луческу покинул "Динамо Киев".