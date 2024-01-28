Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №4) победил в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул турнира серии Grand Slam он победил нейтрального Даниила Медведева (АТР №3).

Счет матча 3-2 (3-6; 3-6; 6-4; 6-4; 6-3) в пользу триумфатора соревнований. В активе итальянца 14 подач на вылет, 50 виннеров, 4 из 9 использованных брейков, 8 из 12 отыгранных брейков, 49 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Для Синнера эта победа стала первой на Australian Open и турнирах серии Grand Slam. Он стал вторым представителем Италии в Открытой эре, кому удалось взять Большой Шлем (после победы Адриана Панатта в финале Ролана Гаррос в 1976 году).

Также Янник стал первым игроком, которому удалось выиграть Gran Slam в дебютном финале (после Вавринки на АО-2014). Итальянец стал самым молодым чемпионом Мельбурна (после Джоковича 2008).

Всего в активе Синнера 11 титулов на уровне АТР. В очных встречах продолжает лидировать Медведев 6-4.