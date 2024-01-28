  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере

Общие новости
Обновлено

Камбэк, который войдет в историю

Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №4) победил в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул турнира серии Grand Slam он победил нейтрального Даниила Медведева (АТР №3).

Счет матча 3-2 (3-6; 3-6; 6-4; 6-4; 6-3) в пользу триумфатора соревнований. В активе итальянца 14 подач на вылет, 50 виннеров, 4 из 9 использованных брейков, 8 из 12 отыгранных брейков, 49 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Для Синнера эта победа стала первой на Australian Open и турнирах серии Grand Slam. Он стал вторым представителем Италии в Открытой эре, кому удалось взять Большой Шлем (после победы Адриана Панатта в финале Ролана Гаррос в 1976 году).

Также Янник стал первым игроком, которому удалось выиграть Gran Slam в дебютном финале (после Вавринки на АО-2014). Итальянец стал самым молодым чемпионом Мельбурна (после Джоковича 2008).

Всего в активе Синнера 11 титулов на уровне АТР. В очных встречах продолжает лидировать Медведев 6-4.

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2024. Украина – восьмая в одиночной смешанной эстафете, победила Швеция
yellow-arrow
Меняет амплуа. Луческу может стать футбольным инвестором
yellow-arrow
Президент УЕФА: Не думаю, что у Саудовцев хороший подход
Даниил Медведев Янник Синнер Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости