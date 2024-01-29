Бензема может стать одноклубником Криштиану Роналду

Карим Бензема может покинуть свой клуб и присоединиться к Криштиану Роналду в "Аль-Наср". Об этом сообщает издание Goal.

Француз намерен покинуть "Аль-Иттихад" потому, что он недоволен своей игрой в саудовской Про-лиге. Клуб готов отпустить своего форварда в январе, но только по договору аренды и в пределах Саудовской Аравии.

Сейчас Карима связывают с переходом в "Аль-Наср", но форвардом также заинтересованы лидеры Про-лиги "Аль-Хиляль".