Бензема может стать одноклубником Криштиану Роналду
Француз может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Khalid Alhaj/MB Media
Карим Бензема может покинуть свой клуб и присоединиться к Криштиану Роналду в "Аль-Наср". Об этом сообщает издание Goal.
Француз намерен покинуть "Аль-Иттихад" потому, что он недоволен своей игрой в саудовской Про-лиге. Клуб готов отпустить своего форварда в январе, но только по договору аренды и в пределах Саудовской Аравии.
Сейчас Карима связывают с переходом в "Аль-Наср", но форвардом также заинтересованы лидеры Про-лиги "Аль-Хиляль".
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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