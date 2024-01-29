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Бензема может стать одноклубником Криштиану Роналду

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Француз может покинуть свой клуб

Бензема может стать одноклубником Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Khalid Alhaj/MB Media

Новина українською

Карим Бензема может покинуть свой клуб и присоединиться к Криштиану Роналду в "Аль-Наср". Об этом сообщает издание Goal.

Француз намерен покинуть "Аль-Иттихад" потому, что он недоволен своей игрой в саудовской Про-лиге. Клуб готов отпустить своего форварда в январе, но только по договору аренды и в пределах Саудовской Аравии.

Сейчас Карима связывают с переходом в "Аль-Наср", но форвардом также заинтересованы лидеры Про-лиги "Аль-Хиляль".

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Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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