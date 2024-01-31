"Выкусите, хейтеры": Неймар ответил на критику по поводу своей физической формы
Жёсткий ответ
instagram.com/neymarjr
Вингер "Аль-Хиляля" Неймар в жёсткой форме ответил критикам после опубликования
"Лишний вес? Замечательно. Но толстый ли я? Я так не думаю. Выкусите, хейтеры! Смиритесь с этим или сойдите с ума", - сказал бразилец.
Neymar responds to criticism about being overweight:— Janty (@CFC_Janty) January 30, 2024
"Overweight, great. But, fat? I don't think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out ????!"
Wow ????????????????
pic.twitter.com/8PtbbP8EBJ
Напомним, что Неймар пополнил ряды "Аль-Хиляля" летом 2023 года. На данный момент бывшая звезда "Барселоны" и "ПСЖ" восстанавливается после травмы, полученной в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026.
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