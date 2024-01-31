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"Выкусите, хейтеры": Неймар ответил на критику по поводу своей физической формы

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Жёсткий ответ

"Выкусите, хейтеры": Неймар ответил на критику по поводу своей физической формы

instagram.com/neymarjr

Новина українською

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар в жёсткой форме ответил критикам после опубликования фото с вечеринки в честь дня рождения Ромарио.

"Лишний вес? Замечательно. Но толстый ли я? Я так не думаю. Выкусите, хейтеры! Смиритесь с этим или сойдите с ума", - сказал бразилец.

Напомним, что Неймар пополнил ряды "Аль-Хиляля" летом 2023 года. На данный момент бывшая звезда "Барселоны" и "ПСЖ" восстанавливается после травмы, полученной в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

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Источник:
://twitter.com/CFC_Janty Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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