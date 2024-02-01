В саудовской футбольной федерации недовольны поступком Роберто Манчини
Саудовской Аравии уступила Южной Корее в 1/8 финала Кубка Азии
Getty Images / Global Images Ukraine
В саудовской футбольной федерации недовольны поступком Роберто Манчини.
Сборная Саудовской Аравии под руководством Манчини уступила Южной Корее по пенальти в 1/8 финала Кубка Азии. После удара Сами Аль-Наджи в послематчевой серии итальянский специалист потребовал вмешательства ВАР, считая, что вратарь сошел с линии ворот перед тем, как парировать удар. Не добившись желаемого, Манчини ушел в подтрибунное помещение и не стал смотреть последние удары команд.
После матча итальянский специалист извинился за свое поведение.
"Уход тренера [до окончания матча] абсолютно неприемлем. Мы обсудим с ним, почему это произошло.
Он имеет право объяснить свой поступок, и тогда мы примем решение об ответных действиях", - сказал глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мишааль в интервью AlkassTVSports.
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