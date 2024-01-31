Манчини извинился за преждевременный уход во время серии пенальти в матче против Южной Кореи
Тренер Саудовской Аравии покинул поле не дождавшись окончания серии пенальти
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Роберто Манчини извинился за преждевременный уход во время серии пенальти.
Сборная Саудовской Аравии под руководством Манчини уступила Южной Корее по пенальти в 1/8 финала Кубка Азии.
После удара Сами Аль-Наджи в послематчевой серии итальянский специалист потребовал вмешательства ВАР, считая, что вратарь сошел с линии ворот перед тем, как парировать удар. Не добившись желаемого, Манчини ушел в подтрибунное помещение и не стал смотреть последние удары команд.
"Я прошу прощения [за ранний уход], я думал, что все уже закончилось. Я не хотел проявить неуважение ни к кому. Хочу сказать спасибо всем своим игрокам за то, что они сделали. Они очень прогрессируют.
Как команда мы стали значительно лучше. Мы целый месяц работали вместе [на Кубке Азии], и это важно", - сказал Манчини.
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