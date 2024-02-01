  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бензема настроен на серьезные переговоры с Аль-Иттихадом относительно своего будущего

Общие новости

Форвард все-таки настроен покинуть Аль-Иттихад

Бензема настроен на серьезные переговоры с Аль-Иттихадом относительно своего будущего

фото из свободных источников

Новина українською

Французский форвард Карим Бензема зимой остается в своем клубе "Аль-Иттихад". Но игрок все еще недоволен своим положением в Саудовской Аравии.

Поэтому Карим настроен на переговоры со своим клубом относительно своего будущего летом. Разговор с руководством состоится на этой неделе.

У Бензема контракт с "Аль-Иттихадом" действует до 2026 года. Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте такжеКарим Бензема таки остается в своем клубе
По теме
yellow-arrow
На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года
yellow-arrow
Тото Вльфф собирает команду, чтобы объявить об уходе Хэмилтона
yellow-arrow
Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с Феррари
Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости