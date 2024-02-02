Прилетел на вертолете, ездил с короной на коне - эпическое возвращение экс-звезды "Барселоны" в родной клуб

Чилийский "Коло-Коло" организовал эпатажную презентацию своего воспитанника - бывшего полузащитника "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера" Артуро Видаля.

Сперва в центральном круге стадиона команды приземлился вертолёт с 36-летним игроком. После этого Видаль пересел на коня, примеряя на себе королевский образ. На голове полузащитника была корона, а в руках – меч. В таком виде "Король Артуро" поприветствовал всех присутствующих, совершив почетный круг вокруг поля. Презентацию футболиста посетили более 35 тысяч человек.