Прилетел на вертолете, ездил с короной на коне - эпическое возвращение экс-звезды "Барселоны" в родной клуб
Яркая презентация чилийца
Prensa Latina
Чилийский "Коло-Коло" организовал эпатажную презентацию своего воспитанника - бывшего полузащитника "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера" Артуро Видаля.
Сперва в центральном круге стадиона команды приземлился вертолёт с 36-летним игроком. После этого Видаль пересел на коня, примеряя на себе королевский образ. На голове полузащитника была корона, а в руках – меч. В таком виде "Король Артуро" поприветствовал всех присутствующих, совершив почетный круг вокруг поля. Презентацию футболиста посетили более 35 тысяч человек.
¡EL REY VOLVIÓ A CASA! ???? pic.twitter.com/v2Rbd31kx7— Colo-Colo (@ColoColo) February 1, 2024
Pero sigo siendo el REY ???????? pic.twitter.com/YG5NvikY8s— Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024
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