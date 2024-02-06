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Славия в благотворительном матче собрала в поддержку Украине около 2 млн гривен

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Достойный ответ словакам, которые проводят спарринги с командами из России

Славия в благотворительном матче собрала в поддержку Украине около 2 млн гривен

slavia.cz

Новина українською

Пражская "Славия" провела товарищеский матч с клубом "ВиОн" из Златое Моравце, деньги от которого будут направлены на поддержку Украины.

Матч собрал выручку 1 250 000 крон (свыше 2 млн гривен). Более миллиона крон были собраны с продажи билетов, остальные деньги поступили в фонд "Славии" в качестве пожертвования.

На собранные деньги будут приобретены машины скорой помощи для эвакуации раненых и другое медицинское оборудование для Украины.

Напомним, что "Славия" решила провести этот матч после того, как братиславский "Слован" сыграл спарринг с "Динамо" Москва, при этом отказавшись от матча с "ВиОном".

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После этого "Славия" отказалась проводить спарринг со "Слованом" и организовала благотворительный поединок с "ВиОном".

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Источник:
Славия Прага
Опубликовал: Михаил Черныш
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