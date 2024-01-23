"А с кем нам играть?" Братиславский Слован все-таки провел спарринг с Динамо Москва
Словаки про матч умолчали, зато радостно отчитались россияне
instagram.com/fcdynamo
Братиславский "Слован" 23 января все-таки провел спарринг с московским "Динамо". Слован не сообщал о проведении матча на своих ресурсах, зато о поединке отчитались россияне.
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Голом в составе словацкого клуба отличился бывший игрок "Днепра", "Кривбасса" и киевского "Арсенала" Джаба Канкава.
"Динамо" Москва – "Слован" Братислава 2:1
Голы: 0:1 – 4 Канкава, 1:1 – 20 Чавес, 2:1 – 40 Чупаев
Уже после игры владелец "Слована" Иван Кмотрик так прокомментировал поединок.
"А с кем нам играть, когда "Динамо" тоже тренируется? Мы хотели сбалансированного соперника. Мы могли бы сыграть с "Вионом" в Словакии", – сказал Кмотрик.
Напомним, что ранее пражская "Славия"
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