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"А с кем нам играть?" Братиславский Слован все-таки провел спарринг с Динамо Москва

Общие новости
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Словаки про матч умолчали, зато радостно отчитались россияне

"А с кем нам играть?" Братиславский Слован все-таки провел спарринг с Динамо Москва

instagram.com/fcdynamo

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Братиславский "Слован" 23 января все-таки провел спарринг с московским "Динамо". Слован не сообщал о проведении матча на своих ресурсах, зато о поединке отчитались россияне.

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Голом в составе словацкого клуба отличился бывший игрок "Днепра", "Кривбасса" и киевского "Арсенала" Джаба Канкава.

"Динамо" Москва – "Слован" Братислава 2:1

Голы: 0:1 – 4 Канкава, 1:1 – 20 Чавес, 2:1 – 40 Чупаев

Уже после игры владелец "Слована" Иван Кмотрик так прокомментировал поединок.

"А с кем нам играть, когда "Динамо" тоже тренируется? Мы хотели сбалансированного соперника. Мы могли бы сыграть с "Вионом" в Словакии", – сказал Кмотрик.

Напомним, что ранее пражская "Славия" отменила спарринг со "Слованом" из-за матча братиславского клуба с россиянами.

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