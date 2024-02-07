Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры с камер подтверждают версию об изнасиловании
Начался суд над бывшим защитником Барселоны
elconfidencial
Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры камер подтверждают версию истицы.
Начался суд над бывшим защитником "Барселоны" и сборной Бразилии. С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.
Судебное разбирательство по этому делу продолжается с 5 по 7 февраля.
Сотрудник Mossos d'Esquadra, полиции Каталонии, дал показания по делу. Этот полицейский (пол и имя не уточняются) первым общался с девушкой после предполагаемого изнасилования.
"Ей было плохо, ее трясло, она плакала. Нам пришлось ее довольно долго успокаивать, потому что она не могла говорить.
Она рассказала, что этот мужчина [Алвес] не давал ей покинуть то место, где она находилась, касался ее половых органов изнутри.
Она сказала, что ей не нужны деньги, ей нужна справедливость. Мы дали ей советы относительно того, следует ли сообщать о фактах или нет", - рассказал полицейский.
Сотрудник полиции заявил, что кадры с камер наблюдения клуба полностью подтверждают версию истицы.
Кроме того, многие сотрудники полиции, которые давали показания, упоминали тяжелое эмоциональное состояние девушки во время рассказа о случившемся.
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