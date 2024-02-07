В понедельник Карим Бензема досрочно покинул тренировку "Аль-Иттихада" после того, как отказался выполнять требования главного тренера Марсело Гальярдо.

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По информации издания Магса, 48-летний аргентинец попросил Карима пойти потренироваться некоторое время наедине, но француз отказался это сделать.

Бензема, вероятно, не будет играть в сегодняшнем (7 февраля) матче против "Аль-Таи". Начало - в 20:00 по киевскому времени.