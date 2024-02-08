Чеферин: Суперлига - это как яблоко Белоснежки. Нельзя купить историю

Президент УЕФА Александер Чеферин произнес вступительную речь во время конгресса организации в Париже.

"Футбол — одна из немногих вещей, в которых Европа лидирует. Мы должны гордиться тем, что успех основывается на единой модели, общей солидарности. Мы должны защитить эту модель. Все мы, а не только УЕФА. Есть те, кто пытается ее растоптать. Они притворяются спасателями, а на самом деле копают могилы. Они хищники. Они ничего не знают о свободе слова. Европейский футбол представляет один из символов континента. Единство - это единственное, что может спасти нас, даже в футболе".

Похоже, что в Европейском Союзе есть только один действующий закон, и это рынок. Никто не может купить футбол.

Мы понимаем атаку на УЕФА. Мы защищаем баланс. Каждый клуб может присоединиться к соревнованиям, к которым хочет. Они планируют заработать больше капитала, власти, престижа. Этим управляет чувство превосходства и алчность. Они всегда хотят больше и больше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки. Нельзя купить мечты и спортивные награды. Нельзя купить историю.

В следующем сезоне будет запущен новый формат мужских соревнований. Больше матчей, больше равенства, больше денег. Нас ждет 70 увлекательных лет и многое другое", - приводит слова Чеферина Marca.