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Чеферин: Суперлига - это как яблоко Белоснежки. Нельзя купить историю

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Очередная порция критики Суперлиги

Чеферин: Суперлига - это как яблоко Белоснежки. Нельзя купить историю

Фото: uefa.com/insideuefa

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин произнес вступительную речь во время конгресса организации в Париже.

"Футбол — одна из немногих вещей, в которых Европа лидирует. Мы должны гордиться тем, что успех основывается на единой модели, общей солидарности. Мы должны защитить эту модель. Все мы, а не только УЕФА. Есть те, кто пытается ее растоптать. Они притворяются спасателями, а на самом деле копают могилы. Они хищники. Они ничего не знают о свободе слова. Европейский футбол представляет один из символов континента. Единство - это единственное, что может спасти нас, даже в футболе".

Похоже, что в Европейском Союзе есть только один действующий закон, и это рынок. Никто не может купить футбол.

Мы понимаем атаку на УЕФА. Мы защищаем баланс. Каждый клуб может присоединиться к соревнованиям, к которым хочет. Они планируют заработать больше капитала, власти, престижа. Этим управляет чувство превосходства и алчность. Они всегда хотят больше и больше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки. Нельзя купить мечты и спортивные награды. Нельзя купить историю.

В следующем сезоне будет запущен новый формат мужских соревнований. Больше матчей, больше равенства, больше денег. Нас ждет 70 увлекательных лет и многое другое", - приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, что участие в конгрессе также принимает новоиспеченный президент Федерации футбола Украины – Андрей Шевченко.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
08.02.2024 в 13:07
да
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
08.02.2024 в 13:07
да
Ответить
1
0

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