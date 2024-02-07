Шевченко: Обсудили с Чеферином недопущение возвращения российских команд в международные соревнования
Первая официальная поездка президента УАФ в УЕФА
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Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином.
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"На встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд в международные соревнования", - написал Шевченко.
Напомним, что Шевченко
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Источник:Facebook
Опубликовал: Михаил Черныш
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