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Шевченко: Обсудили с Чеферином недопущение возвращения российских команд в международные соревнования

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Первая официальная поездка президента УАФ в УЕФА

Шевченко: Обсудили с Чеферином недопущение возвращения российских команд в международные соревнования

facebook.com/shevaofficial

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Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином.

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"На встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд в международные соревнования", - написал Шевченко.

Напомним, что Шевченко принимает участие в конгрессе УЕФА, который проходит в Париже.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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