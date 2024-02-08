Фейеноорд обыграл АЗ и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В четвертьфинальном матче Кубка Нидерландов "Фейеноорд" принимал "АЗ Алкмар". Встреча прошла в Роттердаме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей забивали Гертрейда и Ниувкоп.

Таким образом, "Фейеноорд" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, а АЗ завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Нидерландов является ПСВ, который в финальном матче прошлого года обыграл "Аякс" (1:1, 3:2 - пенальти).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов является "Аякс", который выигрывал трофей 20 раз. На втором месте по этому показателю находится "Фейеноорд". В его активе 13 побед в Кубке страны. Замыкает тройку ПСВ (11).