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Фейеноорд обыграл АЗ и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

Общие новости

Действующим победителем Кубка Нидерландов является ПСВ

Фейеноорд обыграл АЗ и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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В четвертьфинальном матче Кубка Нидерландов "Фейеноорд" принимал "АЗ Алкмар". Встреча прошла в Роттердаме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей забивали Гертрейда и Ниувкоп.

Таким образом, "Фейеноорд" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, а АЗ завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Нидерландов является ПСВ, который в финальном матче прошлого года обыграл "Аякс" (1:1, 3:2 - пенальти).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов является "Аякс", который выигрывал трофей 20 раз. На втором месте по этому показателю находится "Фейеноорд". В его активе 13 побед в Кубке страны. Замыкает тройку ПСВ (11).

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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