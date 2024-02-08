Чеферин не будет баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027 году, несмотря на обнуление срока

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году.

По данным Sky Sports, незадолго до этого Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока 56-летнего функционера.

"Я принял решение. Я больше не планирую баллотироваться в 2027 году. Одна из причин – необходимость "свежей" крови, другая – я не могу проводить много времени с семьей, и не смогу это делать еще долго", - сказал Чеферин на итоговой. пресс-конференции конгресса УЕФА.

Чеферин занимает должность Президента УЕФА с 14 сентября 2016 года. С тех пор словенец был переизбран два раза – в 2019 и 2023 году.