Чеферин не будет баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027 году, несмотря на обнуление срока
Эра Чеферина приходит к концу
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году.
По данным Sky Sports, незадолго до этого Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока 56-летнего функционера.
"Я принял решение. Я больше не планирую баллотироваться в 2027 году. Одна из причин – необходимость "свежей" крови, другая – я не могу проводить много времени с семьей, и не смогу это делать еще долго", - сказал Чеферин на итоговой. пресс-конференции конгресса УЕФА.
Чеферин занимает должность Президента УЕФА с 14 сентября 2016 года. С тех пор словенец был переизбран два раза – в 2019 и 2023 году.
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