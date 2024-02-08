Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа

Три клуба Саудовской Аравии ведут переговоры с голкипером Давидом де Хеа.

"Аль-Наср", "Аль-Шабаб", "Аль-Хиляль" - заинтересовались 33-летним игроком. Они попытаются договориться с де Хеа, но пока клубы не имеют успехов в переговорах.

Давид летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, но после этого он не присоединился ни к одному клубу.