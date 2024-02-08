Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа
Аравийцы надеются подписать 33-летнего игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три клуба Саудовской Аравии ведут переговоры с голкипером Давидом де Хеа.
"Аль-Наср", "Аль-Шабаб", "Аль-Хиляль" - заинтересовались 33-летним игроком. Они попытаются договориться с де Хеа, но пока клубы не имеют успехов в переговорах.
Давид летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, но после этого он не присоединился ни к одному клубу.
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Источник:todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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