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Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа

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Аравийцы надеются подписать 33-летнего игрока

Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три клуба Саудовской Аравии ведут переговоры с голкипером Давидом де Хеа.

"Аль-Наср", "Аль-Шабаб", "Аль-Хиляль" - заинтересовались 33-летним игроком. Они попытаются договориться с де Хеа, но пока клубы не имеют успехов в переговорах.

Давид летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, но после этого он не присоединился ни к одному клубу.

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Давид де Хеа Аль-Наср Манчестер Юнайтед Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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