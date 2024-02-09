Моуринью: Абсурдно думать, что вы можете чему-то научить Месси. У него врождённый талант

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью выразил свой глубокий восторг нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси.

"Я никогда не тренировал Месси, но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что вы могли бы чему-то научить Месси, потому что у него врождённый талант, он уже все знает. Может, он вас научит каким-то вещам.

Всё, что вы можете сказать – это то, что имели честь работать с ним в одной команде", – цитирует португальского специалиста Goal.