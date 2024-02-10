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Премьер-министр Словакии о допуске россиян на ОИ-2024: Я бы не мешал спортсменам соревноваться

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Роберт Фицо об отстранении белорусских и российских игроков

Премьер-министр Словакии о допуске россиян на ОИ-2024: Я бы не мешал спортсменам соревноваться

фото из свободных источников

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Премьер-министр Словакии в интервью словацкому изданию "Правда", признался, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024:

"Прежде всего, заметим, насколько мы все фальшивые. Почему российских игроков НХЛ не дисквалифицируют в США и Канаде? В НХЛ играет несколько фантастических российских, белорусских хоккеистов. Там никто не смеет ничего против этого сделать. Я бы никогда не смешивал политику и спорт. Почему мы вредим себе? Почему хоккеистам, которые играют в КХЛ, не поехать на Чемпионат мира? Поэтому объясните, потому что я этого не понимаю."

"А насчет Олимпиады. Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина и в этой спортивной дисциплине на первых строчках стоит абсолютный мировой лидер из России или Беларуси. Вы запрещаете им приезжать на соревнования, а выигрывает кто-то, кто в противном случае выиграл бы с минимальной вероятностью, какова стоимость этой золотой медали? В своей жизни я бы не мешал спортсменам соревноваться, потому что пусть покажут, есть ли у них то, что нужно для победы", - сказал Роберт Фицо.

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Источник:
pravda.sk
Опубликовал: Владислав Шарапа
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