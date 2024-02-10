Премьер-министр Словакии о допуске россиян на ОИ-2024: Я бы не мешал спортсменам соревноваться

Премьер-министр Словакии в интервью словацкому изданию "Правда", признался, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024:

"Прежде всего, заметим, насколько мы все фальшивые. Почему российских игроков НХЛ не дисквалифицируют в США и Канаде? В НХЛ играет несколько фантастических российских, белорусских хоккеистов. Там никто не смеет ничего против этого сделать. Я бы никогда не смешивал политику и спорт. Почему мы вредим себе? Почему хоккеистам, которые играют в КХЛ, не поехать на Чемпионат мира? Поэтому объясните, потому что я этого не понимаю."