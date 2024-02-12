Впервые за двадцать лет. Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду
Селесао выиграли 2 последних турнира
фото из свободных источников
Сборная Бразилии U23 не примет участия в финальном турнире Олимпиады-2024.
Команда Рамона Менезеса, победитель двух последних Игр в Токио и Рио-де-Жанейро, уступила Аргентине (0:1) и заняла в южноамериканской отборочной группе лишь третье место.
Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано. Бразилия не поедет на Олимпиаду впервые за последние двадцать лет. Последний раз она пропускала турнир в 2004-м году.
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Источник:apnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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