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Впервые за двадцать лет. Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду

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Селесао выиграли 2 последних турнира

Впервые за двадцать лет. Бразилия U23 уступила Аргентине и не поедет на Олимпиаду

фото из свободных источников

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Сборная Бразилии U23 не примет участия в финальном турнире Олимпиады-2024.

Команда Рамона Менезеса, победитель двух последних Игр в Токио и Рио-де-Жанейро, уступила Аргентине (0:1) и заняла в южноамериканской отборочной группе лишь третье место.

Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано. Бразилия не поедет на Олимпиаду впервые за последние двадцать лет. Последний раз она пропускала турнир в 2004-м году.

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Бразилия Аргентина Бразилия (U-23)
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Источник:
apnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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