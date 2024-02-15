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Глава УЕФА: Успех европейского футбола основывается на единстве и открытости соревнований

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Сегодня организация опубликовала финансовый и инвестиционный отчет

Глава УЕФА: Успех европейского футбола основывается на единстве и открытости соревнований

Фото: uefa.com/insideuefa

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Президент УЕФА Александр Чеферин подчеркнул важность сохранения нынешней модели европейского футбола.

Сегодня организация опубликовала финансовый и инвестиционный отчет европейских клубов. В 2022 финансовом году клубы топ-дивизионов европейских лиг установили рекорд по суммарным доходам - около 24 млрд евро. В 2023 году, согласно прогнозам, этот показатель превысит 26 млрд евро.

"Успех европейского футбола основан на открытости соревнований, спортивном совершенстве и единстве европейской футбольной пирамиды. Он состоит из соревнований на поле и здорового соперничества, выходящего далеко за пределы поля, основанного на спортивных заслугах и солидарности, которые являются основой игры.

Эта модель подчеркивает важность доходов, получаемых на вершине футбольной пирамиды, для поддержания ее базы на низовом уровне и обеспечения финансирования, необходимого для стимулирования ее роста.

Ситуация с финансами и инвестициями европейских клубов - это настоящее свидетельство роли УЕФА в ее поддержке.

В отчете четко отражено видение будущего - стабильности, силы и продолжающейся истории успеха, которая должна по-прежнему принадлежать многим, а не единицам", - сказал Александер Чеферин.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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