Глава УЕФА: Успех европейского футбола основывается на единстве и открытости соревнований
Сегодня организация опубликовала финансовый и инвестиционный отчет
Фото: uefa.com/insideuefa
Президент УЕФА Александр Чеферин подчеркнул важность сохранения нынешней модели европейского футбола.
Сегодня организация опубликовала финансовый и инвестиционный отчет европейских клубов. В 2022 финансовом году клубы топ-дивизионов европейских лиг установили рекорд по суммарным доходам - около 24 млрд евро. В 2023 году, согласно прогнозам, этот показатель превысит 26 млрд евро.
"Успех европейского футбола основан на открытости соревнований, спортивном совершенстве и единстве европейской футбольной пирамиды. Он состоит из соревнований на поле и здорового соперничества, выходящего далеко за пределы поля, основанного на спортивных заслугах и солидарности, которые являются основой игры.
Эта модель подчеркивает важность доходов, получаемых на вершине футбольной пирамиды, для поддержания ее базы на низовом уровне и обеспечения финансирования, необходимого для стимулирования ее роста.
Ситуация с финансами и инвестициями европейских клубов - это настоящее свидетельство роли УЕФА в ее поддержке.
В отчете четко отражено видение будущего - стабильности, силы и продолжающейся истории успеха, которая должна по-прежнему принадлежать многим, а не единицам", - сказал Александер Чеферин.
Популярное сейчас
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча
- Гол Малиновского, Арсенал уничтожил Вест Хэм, Барселона потеряла очки. Главные новости за 11 февраля
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО