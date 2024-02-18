Видео, как игрок Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории австрийской Бундеслиги

Вчера, 17 февраля, завершился вничью (1:1) матч 17-го тура австрийской Бундеслиги между "Зальцбургом" и "Блау-Вайс Линцем".

Главное событие в матче произошло настолько быстро, что из-за этого его будут вспоминать многие годы. Уже на 5-й секунде игры счет открыл нападающий "быков" Петар Ратков. Игрок сразу после стартового свистка побежал прессинговать голкипера соперника. И это принесло результат: вратарь неудачно выбил мяч, попав в выставленную ногу Раткова. Так кожаный оказался в воротах.

Гол 20-летнего серба вошел в историю австрийского чемпионата как самый быстрый.

До этого рекорд принадлежал Патрику Ежеку, тоже игроку "Зальцбурга", поразившему в 2007-м году ворота "Альтаха" на 10-й секунде.