Видео, как игрок Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории австрийской Бундеслиги
Считанные секунды
Фото: Getty Images
Вчера, 17 февраля, завершился вничью (1:1) матч 17-го тура австрийской Бундеслиги между "Зальцбургом" и "Блау-Вайс Линцем".
Главное событие в матче произошло настолько быстро, что из-за этого его будут вспоминать многие годы. Уже на 5-й секунде игры счет открыл нападающий "быков" Петар Ратков. Игрок сразу после стартового свистка побежал прессинговать голкипера соперника. И это принесло результат: вратарь неудачно выбил мяч, попав в выставленную ногу Раткова. Так кожаный оказался в воротах.
Гол 20-летнего серба вошел в историю австрийского чемпионата как самый быстрый.
До этого рекорд принадлежал Патрику Ежеку, тоже игроку "Зальцбурга", поразившему в 2007-м году ворота "Альтаха" на 10-й секунде.
Unfassbare Szene! @RedBullSalzburg geht gegen @BlauWeissLinz nach sechs Sekunden in Führung!!! ⚽— Sky Sport Austria (@SkySportAustria) February 17, 2024
???? BW Linz gegen Salzburg jetz live auf Sky Sport Austria 3! #SkyBuliAT #BWLRBS pic.twitter.com/4T9WgGyDRV
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