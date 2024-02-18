  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Видео, как игрок Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории австрийской Бундеслиги

Общие новости
Обновлено

Считанные секунды

Видео, как игрок Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории австрийской Бундеслиги

Фото: Getty Images

Новина українською

Вчера, 17 февраля, завершился вничью (1:1) матч 17-го тура австрийской Бундеслиги между "Зальцбургом" и "Блау-Вайс Линцем".

Главное событие в матче произошло настолько быстро, что из-за этого его будут вспоминать многие годы. Уже на 5-й секунде игры счет открыл нападающий "быков" Петар Ратков. Игрок сразу после стартового свистка побежал прессинговать голкипера соперника. И это принесло результат: вратарь неудачно выбил мяч, попав в выставленную ногу Раткова. Так кожаный оказался в воротах.

Гол 20-летнего серба вошел в историю австрийского чемпионата как самый быстрый.

До этого рекорд принадлежал Патрику Ежеку, тоже игроку "Зальцбурга", поразившему в 2007-м году ворота "Альтаха" на 10-й секунде.

По теме
yellow-arrow
Справился уже на пятой секунде. ВИДЕО, как нападающий Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории лиги
yellow-arrow
У 39-летнего Роналду 21+9 по системе "гол+пас" в 19 матчах саудовской лиги
yellow-arrow
Луческу второй раз за неделю посетил расположение бухарестского Динамо
Зальцбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости