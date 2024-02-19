Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший футболист мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар назвал лучшего футболиста в истории, а также сравнил между собой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Люди могут иметь разные мнения, но мне кажется, что Месси лучше Роналду. Криштиану – отличный голеадор, который приносит трофеи. Он будет забивать голы даже в 50 лет, но мне больше нравится стиль игры Месси. Лучший футболист всех времён? Думаю, это Зидан", – сказал 33-летний бельгиец в интервью экс-игроку "Челси" Джону Оби Микелю в The Obi One Podcast.

Напомним, Азар выступал под руководством Зинедина в составе мадридского "Реала" с 2019 по 2021 годы.