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Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола

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Слегка неожиданный выбор

Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола

Новина українською

Бывший футболист мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар назвал лучшего футболиста в истории, а также сравнил между собой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Люди могут иметь разные мнения, но мне кажется, что Месси лучше Роналду. Криштиану – отличный голеадор, который приносит трофеи. Он будет забивать голы даже в 50 лет, но мне больше нравится стиль игры Месси.

Лучший футболист всех времён? Думаю, это Зидан", – сказал 33-летний бельгиец в интервью экс-игроку "Челси" Джону Оби Микелю в The Obi One Podcast.

Напомним, Азар выступал под руководством Зинедина в составе мадридского "Реала" с 2019 по 2021 годы.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Essentially Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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okolegko (Київ)
19.02.2024 в 14:39
Можливо, і не найкращий, але в п'ятірку найкращих входе точно
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Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
19.02.2024 в 14:39
Можливо, і не найкращий, але в п'ятірку найкращих входе точно
Ответить
0
0

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