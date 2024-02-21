Пети: Атмосфера на стадионах сильно изменилась за последние годы, современные болельщики - просто клиенты
Известный в прошлом футболист разочарован современными тенденциями
Le Parisien
Бывший игрок "Барселоны", "Челси" и "Арсенала" Эммануэль Пети сравнил культуру боления прошлого и настоящего.
"Когда болельщики пели "You'll Never Walk Alone" на "Энфилде" - я любил такие вещи.
Помню Класико против мадридского "Реала". Шум на поле был невероятным. Думаю, на большинстве стадионов атмосфера сильно изменилась за два десятилетия. Все уже не так, как было раньше.
Сейчас они - просто клиенты, а не болельщики. Страсть осталась, но это уже не то. Раньше мы общались с настоящими фанатами, которые любили клуб с самого рождения. Думаю, сейчас всё совсем по-другому. Возможно, из-за цен на билеты, но я думаю, что ультрас тоже исчезают, идентичность уже не та. Я не хочу быть старомодным человеком, но раньше было лучше.
Раньше напряженность перед играми можно было почувствовать ещё на улице во время встречи с людьми, или при заезде на заправку или еще куда-нибудь", - цитирует Пети AS.
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