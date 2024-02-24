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Бензема: Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу - лжецы

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Бензема: Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу - лжецы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency

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Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема, после того как сыграл первые матчи в 2024-м году, рассказал, что не имеет проблем в Саудовской Аравии.

Я вернулся и теперь чувствую себя хорошо. История о моем отъезде не соответствует действительности, я счастлив в Саудовской Аравии.

У меня нет никаких проблем с Гальярдо. Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу - лжецы.

Я очень счастлив в "Аль-Иттихаде". Со своей стороны у меня нет ни с кем никаких проблем. Спросите тренера о моем отсутствии, я был готов к сбору в Дубае.

В этом сезоне французский нападающий сыграл 20 матчей, за которые забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Goal
Опубликовал: Виктор Иванчук
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