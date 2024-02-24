Бензема: Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу - лжецы

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема, после того как сыграл первые матчи в 2024-м году, рассказал, что не имеет проблем в Саудовской Аравии.

Я вернулся и теперь чувствую себя хорошо. История о моем отъезде не соответствует действительности, я счастлив в Саудовской Аравии.

У меня нет никаких проблем с Гальярдо. Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу - лжецы.

Я очень счастлив в "Аль-Иттихаде". Со своей стороны у меня нет ни с кем никаких проблем. Спросите тренера о моем отсутствии, я был готов к сбору в Дубае.