Месси вырвал ничью на 90+2 минуте за Интер Майами в матче с бывшим клубом Бекхэма и Ибрагимовича
Драма в Лос-Анджелесе
Sporting News
В ночь на 26 февраля "Интер Майами" сыграл на выезде против "Лос-Анджелес Гэлакси" (1:1) во 2-м туре МЛС.
Счет был открыт на 75-й минуте - за хозяев забил экс-нападающий "Айнтрахта" Деян Йовелич. В компенсированное время сработала классическая каталонская связка - после передачи Жорди Альбы в воротах соперника отличился Лионель Месси.
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Украинский защитник Сергей Кривцов отыграл весь поединок в основном составе.
Голы: 1:0 - 75 Йовелич, 1:1 - 90+2 Месси.
Интер Майами: Келлендер, Эдлин, Кривцов, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель (Сандерленд, 84), Гомес (Боржелин 84), Тейлор (Руис, 67), Месси, Суарес (Кампана, 67).
THE BREAKTHROUGH ????— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024
Dejan Joveljić gives @LAGalaxy the 1-0 lead! pic.twitter.com/DsyoV0ZpHh
Messi ???? Alba— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024
WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X
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