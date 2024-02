Месси вырвал ничью на 90+2 минуте за Интер Майами в матче с бывшим клубом Бекхэма и Ибрагимовича

В ночь на 26 февраля "Интер Майами" сыграл на выезде против "Лос-Анджелес Гэлакси" (1:1) во 2-м туре МЛС.

Счет был открыт на 75-й минуте - за хозяев забил экс-нападающий "Айнтрахта" Деян Йовелич. В компенсированное время сработала классическая каталонская связка - после передачи Жорди Альбы в воротах соперника отличился Лионель Месси.

Украинский защитник Сергей Кривцов отыграл весь поединок в основном составе.

Голы: 1:0 - 75 Йовелич, 1:1 - 90+2 Месси.

Интер Майами: Келлендер, Эдлин, Кривцов, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель (Сандерленд, 84), Гомес (Боржелин 84), Тейлор (Руис, 67), Месси, Суарес (Кампана, 67).

