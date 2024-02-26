Издание Goal опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на получение Золотого мяча-2024
Первая тройка не поменялась
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Авторитетный портал Goal опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" по итогам 2024 года.
По сравнению с
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2024 выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем ("Реал")
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
4. Филип Фоден ("Манчестер Сити")
5. Родри ("Манчестер Сити")
6. Харри Кейн ("Бавария")
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
8. Винисиус Жуниор ("Реал")
9. Лаутаро Мартинес ("Интер")
10. Букайо Сака ("Арсенал")
11. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
12. Антуан Гризманн ("Атлетико")
13. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
14. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
15. Деклан Райс ("Арсенал")
16. Родриго ("Реал")
17. Криштиану Роналду ("Аль-Наср")
18. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
19. Флориан Виртц ("Байер")
20. Лионель Месси ("Интер Майами").
Напомним, действующим обладателем награды является аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси.
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