Бывший форвард Милана возглавил национальную сборную Швеции
Йон-Даль Томассон - новый тренер сборной Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым главным тренером национальной сборной Швеции стал Йон-Даль Томассон.
47-летний датчанин начнет свою работу с первого марта. Контракт Йон-Даля рассчитан на период квалификации к Чемпионату мира-2026 и автоматически продлевается в случае выхода в плей-офф.
В марте под руководством Томассона сборная Швеции проведет товарищеские матчи против Португалии и Албании.
"Я с нетерпением жду начала этой грандиозной работы, а также встречи с болельщиками, игроками и, конечно, представителями СМИ в Швеции", - говорит Йон-Даль.
В июне 2022 года Томассон переехал в Англию, чтобы возглавить "Блэкберн", который сейчас выступает в Чемпионшипе. Он покинул эту должность в феврале 2024 года.
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер
- В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
- "Мы будем защищать его невиновность до конца". Адвокаты Алвеса обжалуют приговор экс-футболисту
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Комментарии 1