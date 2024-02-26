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Бывший форвард Милана возглавил национальную сборную Швеции

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Йон-Даль Томассон - новый тренер сборной Швеции

Бывший форвард Милана возглавил национальную сборную Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новым главным тренером национальной сборной Швеции стал Йон-Даль Томассон.

47-летний датчанин начнет свою работу с первого марта. Контракт Йон-Даля рассчитан на период квалификации к Чемпионату мира-2026 и автоматически продлевается в случае выхода в плей-офф.

В марте под руководством Томассона сборная Швеции проведет товарищеские матчи против Португалии и Албании.

"Я с нетерпением жду начала этой грандиозной работы, а также встречи с болельщиками, игроками и, конечно, представителями СМИ в Швеции", - говорит Йон-Даль.

В июне 2022 года Томассон переехал в Англию, чтобы возглавить "Блэкберн", который сейчас выступает в Чемпионшипе. Он покинул эту должность в феврале 2024 года.

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Источник:
svenskfotboll
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
26.02.2024 в 19:13
Думал речь про Златана:)
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
26.02.2024 в 19:13
Думал речь про Златана:)
Ответить
0
0

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