Бывший ассистент Анчелотти в Реале и Баварии может возглавить сборную Ирландии
Зелёные готовы предоставить шанс несменному в прошлом спутнику Анчелотти
Bleacher Report
Пол Клемент, бывший ассистент Карло Анчелотти во время его работы в "Реале", "Баварии", "ПСЖ" и "Челси", вошёл в шорт-лист потенциальных наставников для сборной Ирландии, сообщает Sky Sports.
Клемент может заменить на этой должности Стивена Кенни, контракт с которым не был продлен после его истечения в ноябре прошлого года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Ирландия не смогла пройти квалификацию на чемпионат Европы-2024 после того, как заняла второе место в своей группе с шестью очками в восьми матчах.
Последним местом работы Клемента был "Эвертон". Тогда 52-летний специалист находился в тренерском штабе Фрэнка Лэмпарда.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
- Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля
- Кубок Англии. Забарный вылетает от команды из Чемпионшипа, а Ньюкасл лишь в серии пенальти одолевает Блэкберн
- Бывший форвард Милана возглавил национальную сборную Швеции
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн