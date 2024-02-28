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Бывший ассистент Анчелотти в Реале и Баварии может возглавить сборную Ирландии

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Зелёные готовы предоставить шанс несменному в прошлом спутнику Анчелотти

Бывший ассистент Анчелотти в Реале и Баварии может возглавить сборную Ирландии

Bleacher Report

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Пол Клемент, бывший ассистент Карло Анчелотти во время его работы в "Реале", "Баварии", "ПСЖ" и "Челси", вошёл в шорт-лист потенциальных наставников для сборной Ирландии, сообщает Sky Sports.

Клемент может заменить на этой должности Стивена Кенни, контракт с которым не был продлен после его истечения в ноябре прошлого года.

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Напомним, Ирландия не смогла пройти квалификацию на чемпионат Европы-2024 после того, как заняла второе место в своей группе с шестью очками в восьми матчах.

Последним местом работы Клемента был "Эвертон". Тогда 52-летний специалист находился в тренерском штабе Фрэнка Лэмпарда.

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Ирландия Карло Анчелотти тренер
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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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