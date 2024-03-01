Осуждённый на 6 лет за торговлю наркотиками нападающий Спартака задержан в ОАЭ
Очередное правонарушение скандального футболиста
NL Times
Нападающий "Спартака" Квинси Промес, недавно осужденный за торговлю наркотиками в Нидерландах, был задержан в Дубае. Игрока остановили на пограничном контроле, прежде чем он вылетел обратно в Россию со своей командой, сообщает Nl Times.
Промеса задержали еще до посадки на самолет, и доставили в полицейский участок Дубая. Причина задержания нидерландца - оставление места ДТП.
Напомним, около двух недель назад
На данный момент 32-летний форвард скрывается от правосудия в России. Впрочем, у нидерландских властей есть ограниченный договор об экстрадиции с Объединенными Арабскими Эмиратами, где сейчас находится футболист.
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