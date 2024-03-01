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Осуждённый на 6 лет за торговлю наркотиками нападающий Спартака задержан в ОАЭ

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Очередное правонарушение скандального футболиста

Осуждённый на 6 лет за торговлю наркотиками нападающий Спартака задержан в ОАЭ

NL Times

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес, недавно осужденный за торговлю наркотиками в Нидерландах, был задержан в Дубае. Игрока остановили на пограничном контроле, прежде чем он вылетел обратно в Россию со своей командой, сообщает Nl Times.

Промеса задержали еще до посадки на самолет, и доставили в полицейский участок Дубая. Причина задержания нидерландца - оставление места ДТП.

Напомним, около двух недель назад амстердамский суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за участие в переправке 1350 килограммов кокаина через порт Антверпена.

На данный момент 32-летний форвард скрывается от правосудия в России. Впрочем, у нидерландских властей есть ограниченный договор об экстрадиции с Объединенными Арабскими Эмиратами, где сейчас находится футболист.

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Источник:
Nl Times
Опубликовал: Александр Бураков
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