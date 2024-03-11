  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Санкционное давление усиливается". Президент РФС поплакался об изоляции российского футбола

Общие новости
Обновлено

Впрочем, также заявлено, что россияне продолжают находиться на контакте с УЕФА

"Санкционное давление усиливается". Президент РФС поплакался об изоляции российского футбола

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поплакался о том, что санкционное давление на Россию усиливается, и это мешает возвращению местных на международную футбольную арену.

Читайте такжеШевченко: Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги

"Диалог с УЕФА продолжается, но пока никаких изменений нет. Вы видите, что санкционное давление усиливается и в экономике, и в спорте. Поэтому в данный момент вряд ли стоит ждать каких-то положительных изменений. Но всё достаточно быстро меняется, так что через какое-то время изменения возможны", — приводит слова Дюкова россиские СМИ.

По теме
yellow-arrow
Шевченко прокомментировал мобилизацию и бронирование футболистов
yellow-arrow
Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
yellow-arrow
Роналду - в преддверии ответного матча в 1/4 ЛЧ Азии: "Всё или ничего"
Россия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2024 в 20:00
Дурний думкою багатіє
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2024 в 20:00
Дурний думкою багатіє
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости