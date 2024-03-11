"Санкционное давление усиливается". Президент РФС поплакался об изоляции российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поплакался о том, что санкционное давление на Россию усиливается, и это мешает возвращению местных на международную футбольную арену.

"Диалог с УЕФА продолжается, но пока никаких изменений нет. Вы видите, что санкционное давление усиливается и в экономике, и в спорте. Поэтому в данный момент вряд ли стоит ждать каких-то положительных изменений. Но всё достаточно быстро меняется, так что через какое-то время изменения возможны", — приводит слова Дюкова россиские СМИ.