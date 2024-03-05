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Шевченко: Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги

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Шева ответил на вопрос о Тимощуке

Шевченко: Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что он не поддерживает контактов с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком, который несмотря на полномосштабное вторжение России, остался работать в питерском "Зените".

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"Я не иду ни на какие контакты. Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет смысла. Мы двигаемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное".

Также Андрей Николаевич добавил, что общается со своим бывшим партнером по Динамо и сборной Владиславом Ващуком, который служит в Нацгвардии.

"Да, мы недавно виделись [с Ващуком] на футболе. У меня очень много друзей и знакомых, которые служат в ВСУ. Есть и погибшие. Это огромная боль и опустошение. И вместе с тем огромное уважение тем, кто пошел защищать Украину", - сказал Шевченко.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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