Голы Месси и Суареса выводят Интер Майами в 1/4 заокеанской Лиги чемпионов. Кривцов вышел в старте
Звёздная команда на шаг приблизилась к победе в турнире
Miami Herald
"Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в ответном матче в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Напомним, первая встреча между командами завершилась вничью - 2:2.
Уже к середине первого тайма хозяева обеспечили себе хорошее преимущество благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса. До разгромного счёт довёл на 63-й минуте Тэйлор. Гол престижа за "Нэшвилл" в компенсированное ко второму тайму время забил Сарридж.
В четвертьфинале турнира "Интер Майами" встретится с победителем пары "Монтеррей" – "Цинциннати" (первый матч – 1:0).
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе, и был заменён на 77-й минуте.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала, ответный матч
"Интер Майами" – "Нэшвилл" – 3:1
Голы: Суарес 8, Месси 23, Тейлор 63 – Сарридж 90+3.
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