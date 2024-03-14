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Голы Месси и Суареса выводят Интер Майами в 1/4 заокеанской Лиги чемпионов. Кривцов вышел в старте

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Звёздная команда на шаг приблизилась к победе в турнире

Голы Месси и Суареса выводят Интер Майами в 1/4 заокеанской Лиги чемпионов. Кривцов вышел в старте

Miami Herald

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"Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в ответном матче в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Напомним, первая встреча между командами завершилась вничью - 2:2.

Уже к середине первого тайма хозяева обеспечили себе хорошее преимущество благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса. До разгромного счёт довёл на 63-й минуте Тэйлор. Гол престижа за "Нэшвилл" в компенсированное ко второму тайму время забил Сарридж.

В четвертьфинале турнира "Интер Майами" встретится с победителем пары "Монтеррей" – "Цинциннати" (первый матч – 1:0).

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе, и был заменён на 77-й минуте.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала, ответный матч

"Интер Майами" – "Нэшвилл" – 3:1

Голы: Суарес 8, Месси 23, Тейлор 63 – Сарридж 90+3.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Лига Чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Нэшвилл (США)
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Источник:
FOXSports MX
Опубликовал: Александр Бураков
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