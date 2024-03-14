В Дубае арестован нападающий Спартака Промес - нидерландскому легионеру грозит 7,5 лет тюрьмы

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает Washington Post.

На родине 32-летний футболист был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения , 6 из которых - за контрабанду кокаина, 1,5 - за нанесение ножевых ранений своему брату.

Сообщается, что нидерландский форвард был арестован посредством так называемого "Красного уведомления" — запроса к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека, ожидающего экстрадиции.