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В Дубае арестован нападающий Спартака Промес - нидерландскому легионеру грозит 7,5 лет тюрьмы

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Судя по всему, скандальному форварду не избежать наказания

В Дубае арестован нападающий Спартака Промес - нидерландскому легионеру грозит 7,5 лет тюрьмы

NL Times

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Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает Washington Post.

На родине 32-летний футболист был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, 6 из которых - за контрабанду кокаина, 1,5 - за нанесение ножевых ранений своему брату.

Сообщается, что нидерландский форвард был арестован посредством так называемого "Красного уведомления" — запроса к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека, ожидающего экстрадиции.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан в ОАЭ при попытке вылететь в Россию вместе со "Спартаком" после тренировочного сбора, однако игрока остановили на пограничном контроле. Причиной его задержания стало оставление места автомобильной аварии.

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Источник:
Washington Post
Опубликовал: Александр Бураков
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