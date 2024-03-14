В Дубае арестован нападающий Спартака Промес - нидерландскому легионеру грозит 7,5 лет тюрьмы
Судя по всему, скандальному форварду не избежать наказания
NL Times
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает Washington Post.
На родине
Сообщается, что нидерландский форвард был арестован посредством так называемого "Красного уведомления" — запроса к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека, ожидающего экстрадиции.
Напомним,
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