Браим Диас близок к дебюту за Марокко - хавбек Реала вызван на предстоящие матчи сборной

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас включён в заявку сборной Марокко на предстоящие матчи, сообщает официальный сайт команды.

Таким образом, в конце марта может состояться дебют Диаса в составе африканской сборной. Подопечные Валида Реграги проведут два товарищеских поединка против Анголы и Мавритании.

Напомним, Браима с Марокко связывает бабушка по отцовской линии, которая родилась в этой стране. За сборную Испании 24-летний хавбек сыграл лишь в одном матче против Литвы в 2021-м году.