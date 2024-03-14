Браим Диас близок к дебюту за Марокко - хавбек Реала вызван на предстоящие матчи сборной
Мощное усиление для главной сенсации ЧМ-2022
FC Barcelona Noticias
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас включён в заявку сборной Марокко на предстоящие матчи, сообщает официальный сайт команды.
Таким образом, в конце марта может состояться дебют Диаса в составе африканской сборной. Подопечные Валида Реграги проведут два товарищеских поединка против Анголы и Мавритании.
Напомним, Браима с Марокко связывает бабушка по отцовской линии, которая родилась в этой стране. За сборную Испании 24-летний хавбек сыграл лишь в одном матче против Литвы в 2021-м году.
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Источник:frmf.ma
Опубликовал: Александр Бураков
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