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Браим Диас близок к дебюту за Марокко - хавбек Реала вызван на предстоящие матчи сборной

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Мощное усиление для главной сенсации ЧМ-2022

Браим Диас близок к дебюту за Марокко - хавбек Реала вызван на предстоящие матчи сборной

FC Barcelona Noticias

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Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас включён в заявку сборной Марокко на предстоящие матчи, сообщает официальный сайт команды.

Таким образом, в конце марта может состояться дебют Диаса в составе африканской сборной. Подопечные Валида Реграги проведут два товарищеских поединка против Анголы и Мавритании.

Напомним, Браима с Марокко связывает бабушка по отцовской линии, которая родилась в этой стране. За сборную Испании 24-летний хавбек сыграл лишь в одном матче против Литвы в 2021-м году.

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Испания Марокко Браим Диас
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Источник:
frmf.ma
Опубликовал: Александр Бураков
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