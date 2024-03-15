"Теперь я знаю, что футбол у меня в крови". Хендерсон сожалеет о своём периоде в Саудовской Аравии
Ветеран английского футбола признал свою ошибку
Eurosport
Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон признался, что сожалеет о переезде в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.
"Теперь я понимаю, что футбол у меня в крови. Саудовская лига развивается, но мне он не подходит. Я совершил ошибку, перейдя туда. Счастлив играть здесь, за "Аякс".
Надо учиться на своих ошибках, что я и сделал в период нахождения в Саудовской Аравии. У каждого есть свое мнение. У кого-то оно более жесткое, чем у других. Это нормально, это - часть футбола. Я привык. Но люди не знают всей правды. Ее знаю только я", - приводит слова англичанина Parool.
Напомним, Хендерсон перешел из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" летом 2023 года. Стоимость трансфера составила 12 миллионов фунтов. В январе 33-летний хавбек расторг контракт с саудовским клубом "из-за семейных обстоятельств и дискомфорт из-за климата", после чего вскоре пополнил состав "Аякса".
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