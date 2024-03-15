"Теперь я знаю, что футбол у меня в крови". Хендерсон сожалеет о своём периоде в Саудовской Аравии

Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон признался, что сожалеет о переезде в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.

"Теперь я понимаю, что футбол у меня в крови. Саудовская лига развивается, но мне он не подходит. Я совершил ошибку, перейдя туда. Счастлив играть здесь, за "Аякс".

Надо учиться на своих ошибках, что я и сделал в период нахождения в Саудовской Аравии. У каждого есть свое мнение. У кого-то оно более жесткое, чем у других. Это нормально, это - часть футбола. Я привык. Но люди не знают всей правды. Ее знаю только я", - приводит слова англичанина Parool.