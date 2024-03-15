  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Теперь я знаю, что футбол у меня в крови". Хендерсон сожалеет о своём периоде в Саудовской Аравии

Общие новости

Ветеран английского футбола признал свою ошибку

"Теперь я знаю, что футбол у меня в крови". Хендерсон сожалеет о своём периоде в Саудовской Аравии

Eurosport

Новина українською

Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон признался, что сожалеет о переезде в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.

"Теперь я понимаю, что футбол у меня в крови. Саудовская лига развивается, но мне он не подходит. Я совершил ошибку, перейдя туда. Счастлив играть здесь, за "Аякс".

Надо учиться на своих ошибках, что я и сделал в период нахождения в Саудовской Аравии. У каждого есть свое мнение. У кого-то оно более жесткое, чем у других. Это нормально, это - часть футбола. Я привык. Но люди не знают всей правды. Ее знаю только я", - приводит слова англичанина Parool.

Напомним, Хендерсон перешел из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" летом 2023 года. Стоимость трансфера составила 12 миллионов фунтов. В январе 33-летний хавбек расторг контракт с саудовским клубом "из-за семейных обстоятельств и дискомфорт из-за климата", после чего вскоре пополнил состав "Аякса".

По теме
yellow-arrow
Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией
yellow-arrow
Роналдо предсказал победителя Евро-2024
yellow-arrow
Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью
Джордан Хендерсон Саудовская Аравия Аякс Аль-Иттифак (Даммам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Parool
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости