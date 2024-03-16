"Мы уважаем Россию": Президент Федерация футбола Кот-д’Ивуара – о возможном спарринге

Президент Федерация футбола Кот-д’Ивуара Идрис Диалло прокомментировал возможность сыграть спарринг с Российской Федерацией.

“Игра со сборной России возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора в ЧМ и Кубок Африки.

Российская сторона может прислать нам предложение, мы его рассмотрим.

Мы уважаем Россию, но самая сильная команда в этом матче – это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки”, – сказал Диалло в интервью российскому сайту.