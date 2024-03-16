"Мы уважаем Россию": Президент Федерация футбола Кот-д’Ивуара – о возможном спарринге
Готовы играть со страной-террористом
Фото: Getty Images
Президент Федерация футбола Кот-д’Ивуара Идрис Диалло прокомментировал возможность сыграть спарринг с Российской Федерацией.
“Игра со сборной России возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора в ЧМ и Кубок Африки.
Российская сторона может прислать нам предложение, мы его рассмотрим.
Мы уважаем Россию, но самая сильная команда в этом матче – это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки”, – сказал Диалло в интервью российскому сайту.
Напомним, что в ходе следующей международной паузы России проведет товарищеский матч с Сербией.
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Источник:Sport 24 (ru)
Опубликовал: Максим Кучер
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aleks68
16.03.2024 в 15:02
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