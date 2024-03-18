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Нуньес пропустит товарищеские матчи сборной Уругвая

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Повреждение игрока несерьезное

Нуньес пропустит товарищеские матчи сборной Уругвая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес не примет участия в ближайших матчах сборной Уругвая из-за повреждения.

По информации Фабрицио Романо, у Нуньеса нет серьезной травмы, но ему нужно время на восстановление в течение следующих 10 дней.

Дарвин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

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Ливерпуль Уругвай Дарвин Нуньес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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