Нуньес пропустит товарищеские матчи сборной Уругвая
Повреждение игрока несерьезное
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес не примет участия в ближайших матчах сборной Уругвая из-за повреждения.
По информации Фабрицио Романо, у Нуньеса нет серьезной травмы, но ему нужно время на восстановление в течение следующих 10 дней.
Дарвин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Официально. В составе олимпийской сборной Украины произошли изменения
- Российская ЦИК обнародовал первые результаты выборов президента рф
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн