Нуньес пропустит товарищеские матчи сборной Уругвая

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес не примет участия в ближайших матчах сборной Уругвая из-за повреждения.

По информации Фабрицио Романо, у Нуньеса нет серьезной травмы, но ему нужно время на восстановление в течение следующих 10 дней.

Дарвин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.