Очередное поражение Черноморца, Барса опередила Жирону, Мудрик - в полуфинале Кубка Англии. Главные новости за 17 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 марта

В последнем матче 21 тура УПЛ команда Романа Григорчука проиграла на своем поле "Вересу" (0:1). Единственный гол забил сенсационный форвард "Вереса" Марко Мрвалевич. Для "Черноморца" это поражение сталом уже одиннадцатым в чемпионате. "Верес", в свою очередь, поднялся на третье с конца место.

"Барселона" неожиданно победила "Атлетико" с крупным счетом в Мадриде. В ворота своей команды забил арендованный Жоау Феликс, еще по мячу у Левандовского и Лопеса – 3:0. Благодаря этой победе "Барселона" поднимается на второе место, вытесняя "Жирону" на третью позицию. "Атлетико" уже пятый.

Яремчук начал матч против "Вильярреала" в старте, и оставался на поле до 71 минуты. Украинцу не удалось выполнить ни одного удара, однако он сделал три острые передачи из всех своих 11 точных пасов. Яремчук был заменен при счете 1:0 в пользу "Вильярреала", и с таким счетом матч и завершился.

Михаил Мудрик сыграл 78 минут в победном матче "Челси" с "Лестером" в четвертьфинале Кубка Англии. Украинец результативными действиями не отметился, а "Челси" одержал победу над соперником из Чемпионшипа благодаря двум голам в дополнительное время – 4:2.

Еще одним полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", победив "Ливерпуль" в семиголевом триллере. "Юнайтед" был впереди, затем дважды проигрывал, но все же сумел вырвать победу благодаря голу Амада Диалло в дополнительное время к овертайму 4:3. В полуфинале "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри", а "Челси" – с "Манчестер Сити".

Анатолий Трубин сделал второй подряд клиншит за "Бенфику". В игре с "Каса Пией" Трубин сделал три сейва, два из них – в пределах штрафной площадки. Единственный гол "Бенфика" забила на 74-й минуте (Кабрал) – 1:0. В текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" уже 39 матчей во всех турнирах.

Руководство "Зари" гарантировало футболистам выплаты премиальных за победу над "Брейдабликом" и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года, сообщает ТаТоТаке. Футболисты продолжили выполнять свои контрактные обязательства – полноценно участвуя в тренировочном процессе и официальных матчах.

После неудачи в Лиге чемпионов, команда Симоне Индзаги не смогла победить и в национальном первенстве. На гол Дармина в конце первого тайма, "Наполи" ответил мячом Жезуса после перерыва – 1:1. "Интер" сохраняет хороший отрыв от преследователей: +14 от второго "Милана", и +17 от третьего "Ювентуса", который в воскресенье не смог победить "Дженоа" с Русланом Малиновским (0:0) .

Команда Хаби Алонсо достигла отметки в 70 очков благодаря непростой победе над "Фрайбургом" (3:2). По голу за "Байер" забили Виртц, Гложек и Шик. До завершения сезона Бундеслиги 2023/24 осталось восемь туров. "Байер" сохраняет отрыв от "Баварии" в десять очков.