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В Шерифе отреагировали на слухи об интересе к украинским тренерам

Общие новости

СМИ называли двух кандидатов

В Шерифе отреагировали на слухи об интересе к украинским тренерам

Фото: FootballClubSheriff

Новина українською

Директор "Шерифа" Важа Тархнишвили прокомментировал слухи о том, что тираспольский клуб рассматривает кандидатуры украинцев Сергея Ковальца и Александра Рябоконя на должность главного тренера.

"Первый раз об этом слышу. Пока что мы никого не ищем. Исполняющим обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов", - сказал директор клуба в комментарии Sport.ua.

На данный момент "Шериф" занимает 4-е место в чемпионате Молдовы.

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Сергей Ковалец Шериф (Тирасполь) Александр Рябоконь
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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