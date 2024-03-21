В Шерифе отреагировали на слухи об интересе к украинским тренерам
СМИ называли двух кандидатов
Фото: FootballClubSheriff
Директор "Шерифа" Важа Тархнишвили прокомментировал слухи о том, что тираспольский клуб рассматривает кандидатуры украинцев Сергея Ковальца и Александра Рябоконя на должность главного тренера.
"Первый раз об этом слышу. Пока что мы никого не ищем. Исполняющим обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов", - сказал директор клуба в комментарии Sport.ua.
На данный момент "Шериф" занимает 4-е место в чемпионате Молдовы.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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