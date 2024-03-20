Сергей Ковалец: Приятно, что мной интересуются, но мне никто из Тирасполя не звонил

Украинские специалисты Сергей Ковалец прокомментировал информацию о том, что его особой якобы заинтересовался молдавский "Шериф".

– Сергей Иванович, первый и конкретный вопрос: переросли ли слухи об интересе к вам в переговорах с клубом?

– Об интересе ко мне со стороны "Шерифа" из Тирасполя впервые от вас слышу. Точнее, еще не читал, кто там и что написал, а так мне звонили уже сегодня знакомые, говорили, мол, в сети видели такую информацию.

Приятно, что меня помнят, мою тренерскую деятельность, интересуются мной. Конечно, если у этой информации есть какие-то правдивые моменты. Потому что лично мне никто из Тирасполя не звонил.

– Не так давно "Шериф" тренировал Юрий Вернидуб и нормально с ним прогремел на всю Европу. Чего только стоит победа над "Реалом" в Лиге чемпионов (2:1).

– Юрий Вернидуб во главе "Шерифа" лишний раз доказал, что в Украине есть классные и квалифицированные тренеры и у нас очень приличная школа. Я о тренерском цехе в целом.

Да, я помню те успехи "Шерифа", ту команду. Они и "Шахтеру" нервы испортили. Переиграли же и "горняков" 2:0, не стоит забывать.

– И "Динамо" времен "великого" Газзаева…

– Также помню. Команда там всегда была очень хорошая, с большим количеством легионеров. Тираспольский клуб, разумеется, не европейский гранд, а в Молдове – однозначно, да и вообще клуб с большой историей выступлений в еврокубках и успехов в селекции.

Однако говорить сейчас что-то большее я не вижу смысла, потому что нет предмета разговора.