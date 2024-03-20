Сергей Ковалец: Приятно, что мной интересуются, но мне никто из Тирасполя не звонил
Была информация, что тренером интересуются в Шерифе
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Украинские специалисты Сергей Ковалец прокомментировал информацию о том, что его особой
– Сергей Иванович, первый и конкретный вопрос: переросли ли слухи об интересе к вам в переговорах с клубом?
– Об интересе ко мне со стороны "Шерифа" из Тирасполя впервые от вас слышу. Точнее, еще не читал, кто там и что написал, а так мне звонили уже сегодня знакомые, говорили, мол, в сети видели такую информацию.
Приятно, что меня помнят, мою тренерскую деятельность, интересуются мной. Конечно, если у этой информации есть какие-то правдивые моменты. Потому что лично мне никто из Тирасполя не звонил.
– Не так давно "Шериф" тренировал Юрий Вернидуб и нормально с ним прогремел на всю Европу. Чего только стоит победа над "Реалом" в Лиге чемпионов (2:1).
– Юрий Вернидуб во главе "Шерифа" лишний раз доказал, что в Украине есть классные и квалифицированные тренеры и у нас очень приличная школа. Я о тренерском цехе в целом.
Да, я помню те успехи "Шерифа", ту команду. Они и "Шахтеру" нервы испортили. Переиграли же и "горняков" 2:0, не стоит забывать.
– И "Динамо" времен "великого" Газзаева…
– Также помню. Команда там всегда была очень хорошая, с большим количеством легионеров. Тираспольский клуб, разумеется, не европейский гранд, а в Молдове – однозначно, да и вообще клуб с большой историей выступлений в еврокубках и успехов в селекции.
Однако говорить сейчас что-то большее я не вижу смысла, потому что нет предмета разговора.
Популярное сейчас
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО