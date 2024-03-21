Наставник Бразилии - о Винисиусе: Он всё ещё ребёнок

Главный тренер национальной сборной Бразилии Дориваль Жуниор высказался о расистских скандалах с участием вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

"Расизм? К сожалению, это проблема ещё актуальна во всем мире. Невежество все еще остается. Власти должны принять более жесткие меры. В частности, ситуация с Винисиусом уже перешла черту. Испанцы в целом очень дружелюбные, уважительные и, прежде всего, мирные люди, и их имидж не должен быть запятнан определённой группой людей со злыми намерениями.

В такие моменты нам нужно будет проанализировать и сбалансировать всю информацию, но мы готовы принять решительные меры, если это произойдет снова. Винисиус еще ребёнок. Он все еще заканчивает свое образование, и это меньшинство не может с ним так обращаться", - приводит слова специалиста AS.