Дани Алвес возьмёт кредит для внесения одного млн евро залога для выхода из тюрьмы
Один из банков может помочь собрать экс-футболисту эту сумму уже сегодня
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Бывший защитник "Барселоны", "ПСЖ" и "Ювентуса" Дани Алвес вынужден взять кредит, чтобы оказаться на свободе до вынесения окончательного приговора
По информации La Vanguardia, задача собрать миллион евро оказалась для Алвеса не самой простой. Причиной тому стала блокировка многих активов экс-футболиста, а также
Отмечается, что вчера адвокаты бразильца связались с рядом банков, чтобы получить кредит для внесения залога. Некоторые банки отказались выдавать деньги из-за репутационных рисков, но одна организация все же согласилась провести операцию. Также в планы юристов входит использовать в качестве залога сумму, которую Алвес выиграл после победы в суде у налоговой.
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