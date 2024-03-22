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Дани Алвес возьмёт кредит для внесения одного млн евро залога для выхода из тюрьмы

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Один из банков может помочь собрать экс-футболисту эту сумму уже сегодня

Дани Алвес возьмёт кредит для внесения одного млн евро залога для выхода из тюрьмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший защитник "Барселоны", "ПСЖ" и "Ювентуса" Дани Алвес вынужден взять кредит, чтобы оказаться на свободе до вынесения окончательного приговора в деле о сексуальном изнасиловании.

По информации La Vanguardia, задача собрать миллион евро оказалась для Алвеса не самой простой. Причиной тому стала блокировка многих активов экс-футболиста, а также отказ отца Неймара одолжить эту сумму.

Отмечается, что вчера адвокаты бразильца связались с рядом банков, чтобы получить кредит для внесения залога. Некоторые банки отказались выдавать деньги из-за репутационных рисков, но одна организация все же согласилась провести операцию. Также в планы юристов входит использовать в качестве залога сумму, которую Алвес выиграл после победы в суде у налоговой.

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тюрьма Дани Алвес финансы
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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