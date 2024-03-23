ТМ. Англия – Бразилия 0:1. Нынешний и будущий игроки Реала шокируют Уэмбли

Товарищеский матч для любой сборной — это всегда шанс испытать что-то интересное и экспериментальное, оценить состояние своих игроков, возможно подобрать оптимальный состав на большой турнир. А для Доривала Жуниора, наставника сборной Бразилии это вообще была первая возможность как следует познакомиться со своей командой, это был его первый матч во главе Селесао.

Гарет Саутгейт прекрасно знаком со своими футболистами, впрочем сегодня нашел возможность для испытания нескольких новичков. Сегодня за команду Трех Львов дебютировали Энтони Гордон, представляющий "Ньюкасл", Эзри Конса из "Астон Виллы", а также Коби Мейну из "Манчестер Юнайтед". Составы обеих сборных максимально оптимальными назвать не получится, ведь этому помешали повреждения, от которых больше пострадали именно бразильцы, однако интересных футболистов хватало.

Стоит отметить, что по итогам первого тайма сразу было заметно, какая команда играет вместе уже долго и тренер какой сборной прекрасно знаком со своими подопечными. Англия забрала владение мячом, систематически давила на ворота соперника и подавляющее количество времени проводила на чужой половине поля. Но это не значит, что хозяева все контролировали, ведь разящие контратаки от Бразилии, которые возникали за счет индивидуального мастерства Винисиуса Жуниора и Родриго, игнорировать просто невозможно.

Гостям откровенно не хватало хладнокровия, потому что сначала удар от Винисиуса получился слишком слабым и Уокер успел с легкостью перехватить мяч, который катился в ворота. Затем Родриго не совсем прицельно пробил с неплохой позиции после ошибки от Магуайра, а Лукас Пакета вообще попал в штангу, хотя казалось, что гол в той ситуации буквально неизбежен.

А у хозяев вообще трудно вспомнить какие-то действительно опасные моменты. Наверное, к таковым можно отнести неплохую попытку от Энтони Гордона, когда круглый полетел мимо ворот, да и все. В центре было все слишком насыщенно, Беллингему и компании откровенно не хватало пространства для того, чтобы фантазировать. Фоден также тяжеловато выглядел на своем фланге, а поддержки из глубины было мало. В игре команды наблюдались очевидные проблемы: есть мяч, но нет остроты. Похоже ситуация продолжилась и во втором тайме.

Лукас Пакета снова мог забивать после удара из-за пределов штрафной, но круглый пролетел рядом со стойкой. У Бразилии начало появляться все больше пространства позади из-за высоких позиций их оппонентов. Поэтому получалась вот такая иллюзия контроля: как будто Англия с мячом, но в то же время качество созданных моментов очевидно за Селесао.

Попытки от Гарета Саутгейта как-то повлиять на игру заменами получились малоэффективными, хотя Джаррод Боуэн точно может занести в актив свой выход на замену. А вот замены от его оппонента, Доривала Жуниора, получились более эффективными. Среди интересностей в исполнении наставника бразильцев стоит отметить выход на поле 17-летнего Эндрика, а также игрока "Жироны" Савио, дебютировавшего за сборную.

За 10 минут до конца скромный тинейджер, который летом переходит в мадридский "Реал", забил свой первый гол в составе сборной Бразилии! Андреас Перейра отдал идеальный заброс под забегание Винисиусу Жуниору, которого упустил Стоунз и после удара нынешнего игрока "сливочных" Пикфорд отбил круглого точно на ногу будущему игроку королевского клуба. Эндрик с легкого добивания отличился на "Уэмбли". Это точно то, что должно оказаться на страницах всех мадридских изданий уже завтра.

Как оказалось, реакции от англичан мы так и не дождались. Они пропустили гол и, кажется, легко с этим смирились. Это первая победа для Бразилии за последние 4 матча, это победа для Доривала Жуниора в его первом матче во главе Селесао и для них этот результат сегодня был очевидно важнее, чем для их соперников. Но после такого перформанса хочется задать вопрос Саутгейту: а Ваша команда точно готова к Евро? Посмотрим, что они покажут против Бельгии на следующей неделе.

Товарищеский матч

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Англия — Бразилия 0:1

Гол: Эндрик (80)

Англия: Пикфорд — Уокер (Конса, 20), Стоунз, Магуайр (Данк, 67), Чилуэлл (Гомес, 67) — Райс, Галлахер (Мейну, 75) — Фоден, Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рашфорд, 75) — Уоткинс

Бразилия: Бенто — Данилу, Бруно, Беральдо, Уэнделл (Бремер, 89) — Гомеш, Гимараес (Луиз, 78), Пакета (Перейра, 70) — Рафинья (Савио, 78), Родриго (Эндрик, 71), Винисиус (Майя, 89)

Предупреждения: Беллингем (13) — Пакета (34)